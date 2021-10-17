Полицейские задержали мужчину, сбившего двух пешеходов на парковке у кемеровского ТЦ

КЕМЕРОВО, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который нетрезвым и без прав сел за руль автомобиля ВАЗ, сбил двух пешеходов на парковке у здания в Кемерове и уехал с места ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором автомобиль ВАЗ совершает резкий разворот на людной парковке у здания одного из крупнейших ТЦ в Кемерове, а после на полном ходу сбивает двух оказавшихся на пути пешеходов и покидает место аварии.

"Накануне около 08:00 в дежурную часть кемеровской полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что на парковке у здания № 90/1 по проспекту Ленина водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на двух человек и скрылся с места происшествия. Один из пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, второму помощь медиков не потребовалась", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для задержания совершившего ДТП автомобилиста в Кемерове был объявлен план "Перехват". Брошенное транспортное средство полицейские обнаружили в течение нескольких минут, а позже задержали водителя. Им оказался 24-летний житель Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область), ранее неоднократно судимый за совершение грабежей.

"Полицейские выяснили, что автомобилист не имеет права управления транспортными средствами. Медицинское освидетельствование показало, что за рулем мужчина находился в состоянии опьянения - уровень алкоголя в его организме почти в три раза превысил допустимый", - отмечает пресс-служба.

За отсутствие страховки и техосмотра инспекторы ГИБДД привлекли водителя к ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.