Главврач в Первоуральске, где пациент умер без оказания медпомощи, ушел на больничный

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Главврач больницы в Первоуральске Свердловской области, где без оказания медицинской помощи умер пациент, ушел на больничный. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

"[Врач-хирург Борис] Мейлах назначен исполняющим обязанности главврача на период больничного [главврача Виктора] Долгушина", - ответили в пресс-службе на вопрос о том, действительно ли в больнице Первоуральска, где без помощи врачей умер пациент, уволен главврач Долгушин.

Местные СМИ ранее сообщили о том, что главврач больницы уволен.

Ранее появилась информация о том, что в городской больнице Первоуральска начал задыхаться и умер пациент, который находился в инфекционном отделении с неизвестным диагнозом. Его сосед по палате выложил в интернет видео, на котором мужчина ходит по коридорам больницы и не может найти ни одного медицинского сотрудника. Проверку начал федеральный Росздравнадзор, комиссия регионального Минздрава и следственное управление СК России по Свердловской области.