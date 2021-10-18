Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Увельском районе Челябинской области, в результате, по предварительным данным, водитель легковушки погиб, четыре пассажира автобуса получили травмы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"По предварительным данным, в понедельник утром на автодороге в Увельском районе произошло столкновение легкового автомобиля Mitsubishi и автобуса. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. В автобусе пострадали четыре пассажира", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло в районе населенного пункта Половинка. Всего в автобусе ехали 20 пассажиров.