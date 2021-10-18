В Москве задержали водителя без прав, нарушавшего ПДД для постов в интернете

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали девятнадцатилетнего водителя без прав, который систематически нарушал ПДД и выкладывал видео в интернет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В результате мониторинга интернет-пространства сотрудниками столичной полиции выявлен молодой человек, который регулярно размещал в сети записи с видеорегистратора с допущенными им нарушениями правил дорожного движения. Наряд дорожно-патрульной службы Восточного административного округа в районе Вешняковской улицы остановил автомобиль, за рулем которого находился автор видеороликов. 19-летний местный житель передвигался на машине, будучи лишенным права управления транспортными средствами сроком на пять месяцев", - говорится в сообщении.

По данным главка, с начала года на него наложено более 20 штрафов за нарушение дорожной дисциплины, половину из которых он так и не оплатил.

"Молодой человек признал вину в многочисленных нарушениях ПДД, среди которых несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и так далее. Водитель привлечен к административной ответственности, а его автомобиль перемещен на специализированную стоянку", - сказали в ГУ МВД.

В настоящее время судебными органами водителю назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на два года.