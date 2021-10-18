В Великобритании задержали пенсионера, угрожавшего убийством депутату парламента

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Британская полиция задержала мужчину, который отправлял сообщения с угрозами убийства в адрес депутата от оппозиционной Лейбористской партии Криса Брайанта. Об этом в понедельник проинформировала вещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что 76-летний пенсионер из Понтикамера на юге Уэльса был задержан по подозрению "в отправке злонамеренных сообщений". Брайант подчеркнул, что письма с угрозами он получил после того, как обратился к жителям королевства с просьбой быть добрее и терпимее друг к другу, комментируя убийство депутата от правящей Консервативной партии Дэвида Амесса.

На Амесса напали 15 октября в ходе встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си в Восточной Англии. Парламентарий получил 17 ножевых ранений и вскоре умер, несмотря на помощь, которую ему оказали быстро прибывшие на место медики. Подозреваемый в убийстве 25-летний Али Харби Али, по информации СМИ, ожидал прибытия полиции на месте преступления и не пытался скрыться или оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В полиции считают, что "мотивы преступления потенциально связаны с исламским экстремизмом", и объявили нападение на депутата терактом.

Брайант, избирающийся в Палату общин с 2001 года, заявил, что регулярно сталкивается с угрозами в свой адрес. "Год назад это были противники вакцинации от коронавируса. До этого сторонники выхода Великобритании из состава Европейского союза изрисовали мою приемную граффити со словами о том, что я предатель", - сказал парламентарий. Он считает, что кампания по Brexit сильно накалила политическую обстановку в стране, в результате чего многие депутаты стали получать угрозы, однако, как правило, они не обращались по этому поводу в полицию, поскольку не хотели оказывать дополнительную нагрузку на правоохранительные органы.

Нападения на парламентариев

Инцидент с Амессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от Лейбористской партии Джо Кокс, ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром. Во время встречи Кокс с избирателями, проходившей за неделю до референдума о Brexit, он нанес женщине несколько ножевых ранений и затем трижды выстрелил в нее из пистолета.

В 2000 и 2010 годах были совершены покушения на представителя "Либеральных демократов" Найджела Джонса и лейбориста Стивена Тиммса соответственно. В обоих случаях нападавшие приходили на встречи депутатов с избирателями в их округах и использовали холодное оружие. Тиммс получил два удара ножом в живот, Джонс был тяжело ранен в руку самурайским мечом. Оба выжили и продолжили работу в парламенте.

У британских депутатов, включая большинство членов кабинета министров, нет постоянной охраны. В настоящий момент в МВД королевства обсуждают различные способы усиления мер обеспечения безопасности членов парламента. Предложения будут представлены после консультаций с парламентариями.