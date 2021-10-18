В Приангарье возбудили дело о ненадлежащем обеспечении лекарствами детей с инвалидностью

ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту неполного обеспечения лекарствами детей-инвалидов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СК.

"Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что дети, имеющие генетическое заболевание муковисцидоз и нуждающиеся в льготном лекарственном обеспечении, с начала 2021 года на протяжении нескольких месяцев не в полном объеме получали необходимые лекарства в связи с их отсутствием в аптечных организациях Иркутской области.

В министерстве здравоохранения Иркутской области проведены обыски, изъята необходимая документация. Проводятся допросы должностных лиц министерства, а также свидетелей по уголовному делу.