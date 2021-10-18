ДТП с участием пяти машин и микроавтобуса произошло в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, доставлены в больницу в Калининграде после ДТП с участием пяти автомобилей и маршрутного автобуса в центральной части Калининграда. Полиция проводит проверку по факту происшествия, следует из сообщения пресс-службы областного УМВД, размещенного в понедельник на официальном сайте управления.

"В результате ДТП с места происшествия в больницу были госпитализирован водитель Chery и его четырехлетняя пассажирка. В медицинское учреждение были доставлены также 33-летняя пассажирка микроавтобуса Mercedes и водитель автомобиля Kia. В настоящее время устанавливаются причины дорожно-транспортного происшествия и степень телесных повреждений", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в понедельник около восьми часов утра по местному времени по улице Черняховского в сторону площади Победы в центре Калининграда следовал автомобиль Chery под управлением сорокалетнего водителя. Он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Mazda, а затем с автомобилями Kia, Mercedes Vito, маршрутным микроавтобусом Mercedes и еще одним автомобилем Mercedes. О погибших в ДТП не сообщается.