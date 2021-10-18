Адвокат попросила проверить законность постановки Уилана на учет как склонного к побегу

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Адвокат осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана Ольга Карлова подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность его постановки органами ФСИН на учет как склонного к побегу. Об этом сказано в тексте обращения адвоката в прокуратуру Мордовии, с которым ознакомился ТАСС.

"Прошу проверить законность и обоснованность постановки Пола Уилана на профилактический учет как склонного к побегу. Никаких действий по подготовеке к побегу Уилан никогда не совершал", - сказано в обращении.

Там также отмечается, что меры, которые применяются к американцу как к склонному к побегу, "серьезно подрывают здоровье" Уилана. В заявлении адвокат просит надзорное ведомство принять меры прокурорского реагирования для восстановления законных прав и интересов ее подзащитного. Ранее администрация ИК-17 в Мордовии, где осужденный отбывает наказание, сочла его склонным к побегу.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Приговором Московского городского суда от 15 июня 2020 года Уилан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Назначенное судом наказание в виде 16 лет лишения свободы он отбывает в исправительной колонии строгого режима в Зубово-Полянском районе Мордовии.