Уголовное дело возбудили после отравления алкоголем семилетней девочки в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после отравления алкоголем семилетней девочки в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По результатам проверки сообщения о госпитализации семилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 58-летняя жительница Гая Оренбургской области в домашних условиях произвела спиртосодержащую жидкость, которую продала 15-летнему местному жителю. В воскресенье эту жидкость выпила группа несовершеннолетних, в том числе и семилетняя внучка женщины, которая произвела суррогатный алкоголь. После этого девочку госпитализировали с отравлением.

В настоящее время следователи изъяли образцы жидкости и проводят химическую и судебно-медицинскую экспертизы. Также изъято оборудование, на котором могли производить алкоголь. В настоящее время девочку направили домой.

В пресс-службе прокуратуры по Оренбургской области сообщили, что будут проанализированы условия проживания и воспитания девочки, а также будут установлены причины по факту оставления ребенка без присмотра взрослых.