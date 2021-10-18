Четыре машины столкнулись у Поклонной горы в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали при столкновении четырех машин в районе Поклонной горы на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"На Кутузовском проспекте по направлению в область около Поклонной горы столкнулись четыре автомобиля. Предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Столичный дептранспорта в своем Telegram-канале сообщил, что из-за аварии движение по Кутузовскому проспекту в сторону области затруднено на 3,5 км. "Просим водителей, по возможности, объезжать место ДТП по проспекту Генерала Дорохова", - рекомендует департамент.