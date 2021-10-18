Жителя Калининградской области осудили условно за контрабанду античных ценностей в Европу

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Нестеровский районный суд в Калининградской области приговорил жителя города Советска к четырем годам колонии условно за контрабанду из области в Европу двух шлемов воинов античного периода. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза культурных ценностей в крупном размере". <...> Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Антикварные шлемы конфискованы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным прокуратуры, мужчина в конце 2020 года приобрел два антикварных шлема типа "Монтефортино" и "Пилос", которые являются предметами коллекционирования форменного обмундирования. Он намеревался перевезти их через российско-литовскую границу и передать покупателям. Контрабанда была обнаружена таможенниками на таможенном посту в поселке Чернышевское.