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В ГАИ уточнили, что шесть автомобилей столкнулись на МКАД

По предварительным данным, один человек погиб и один ранен

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Шесть транспортных средств столкнулись на 14-м км МКАД, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"На 14-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение шести единиц транспорта. По предварительным данным, в одном из автомобилей один погибший и один ранен", - говорится в сообщении. Из-за аварии ограничено движение по двум крайним полосам. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее источник в экстренных службах сообщил о столкновении на 14-м км МКАД трех легковушек, грузовика и мотоцикла.

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