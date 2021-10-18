Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Удмуртии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль "Урал" столкнулся с двумя легковыми автомобилями на трассе в Игринском районе Удмуртии. В результате ДТП погибла девушка и двухлетний ребенок, еще три человека пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"18 октября 2021 года, около 20 часов на 255 км автомобильной дороги, на подъезде к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга Игринского района Удмуртской Республики (около д. Лонки-Ворцы), по предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Урал" при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с легковыми автомобилями Chevrolet Lacetti и Renault Duster, которые двигались по главной дороге. В результате ДТП пассажиры автомобиля Chevrolet Lacetti - девушка 1998 года рождения и двухлетний мальчик, получили смертельные травмы", - говорится в сообщении.

Также водитель Chevrolet госпитализирован с травмами, а водителю и пассажиру Renault оказана медицинская помощь. На участке трассы организовано реверсивное движение. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, уточняются обстоятельства произошедшего.