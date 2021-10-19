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Пандемия COVID-19

В ХМАО заблокировали четыре сайта с информацией о продаже справок о вакцинации от COVID-19

За подделку официального документа предусмотрена уголовная ответственность

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора обязал заблокировать четыре сайта по продаже поддельных медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Нижневартовска в ходе мониторинга сети Интернет выявила четыре сайта, на которых предлагалось приобрести за плату поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса (COVID-19). В соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, для ограничения доступа к сайтам прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

За подделку официального документа, его изготовление, сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ, добавили пресс-службе прокуратуры Югры.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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