В ХМАО заблокировали четыре сайта с информацией о продаже справок о вакцинации от COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора обязал заблокировать четыре сайта по продаже поддельных медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Нижневартовска в ходе мониторинга сети Интернет выявила четыре сайта, на которых предлагалось приобрести за плату поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса (COVID-19). В соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, для ограничения доступа к сайтам прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

За подделку официального документа, его изготовление, сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ, добавили пресс-службе прокуратуры Югры.