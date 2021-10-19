На пассажира такси напали на одном из перекрестков в Москве и украли 1 млн рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Трое неизвестных напали с перцовым баллончиком на пассажира такси, остановившегося на одном из перекрестков в Москве, и забрали рюкзак с 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Инцидент произошел на пересечении Ставропольской улицы и аллеи Кремлевских Курсантов в Люблине. "Из автомобиля Kia Optima вышли трое неизвестных, подбежали к такси Kia Rio, открыв заднюю правую дверь, распылили смесь из перцового баллончика в лицо неработающего пассажира 1987 года рождения, похитили рюкзак с находившимися в нем денежными средствами на сумму более 1 млн рублей и скрылись", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.