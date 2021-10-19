Двое подростков пострадали при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пожар возник в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, пострадали два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"В 11:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Черемушкинская улица, дом 11, корпус 1. На девятом этаже в одной из квартир происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 30 кв. м. К сожалению, в результате пожара пострадали два человека", - сказали в главке.

В 12:33 пожар был полностью ликвидирован. В процессе разведки и тушения были спасены шесть человек.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что травмы получили двое подростков 15 и 16 лет. Один из них госпитализирован, второй отказался ехать в больницу.