Уголовное дело возбудили по факту смерти срочника под Мурманском

МУРМАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, возбуждено после смерти военнослужащего-срочника в Печенгском районе Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Военном следственном управлении СК РФ по Северному флоту.

"В связи с указанным фактом [смертью военнослужащего] военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. Данное уголовное дело до настоящего времени не окончено", - говорится в сообщении. В Военном следственном управлении по Северному флоту не привели других подробностей происшествия.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, смерть могла наступить из-за отравления срочника технической жидкостью, которая не имеет цвета и обладает специфическим алкогольным запахом и сладковатым вкусом. По словам собеседника агентства, погибший мог случайно выпить ее после того, как в начале сентября нашел ее во время уборки помещений, однако он не проинформировал руководство подразделения, а затем получил отравление и впал в кому. "Ему пытались помочь в госпитале, однако он скончался спустя месяц после инцидента", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.