Водителя осудили на пять лет лишения свободы за смерть ребенка в ДТП в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Водитель, сбивший семилетнюю девочку в Тюмени, приговорен судом к пяти годам в колонии за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой прокуратуры по Тюменской области.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения"). <...> Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 17 февраля 2021 года мужчина был состоянии наркотического опьянения. На своем автомобиле с неисправными световыми приборами он ехал по улице Избышева и сбил семилетнюю девочку, которая переходила дорогу. С места происшествия мужчина скрылся. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.