Главу "Уралспецмонтажа" в Челябинской области обвиняют в махинациях на 54 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области предъявил генеральному директору компании "Уралспецмонтаж" обвинение в мошенничестве с бюджетными деньгами на сумму свыше 54 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области генеральному директору акционерного общества "Уралспецмонтаж" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По данным следствия, в период с 2016 по 2020 год обвиняемым в органы федерального казначейства представлены фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. С помощью этих бумаг обвиняемый похитил более 54 млн рублей, чем нанес ущерб бюджету.

Мужчину задержали. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут приняты меры по полному возмещению в бюджет причиненного ущерба.