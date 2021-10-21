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Россиянин погиб на отдыхе в Турции

Он пропал 17 октября во время купания в море в штормовую погоду, его тело обнаружили 19 октября

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Гражданин России погиб во время отдыха на юге Турции, сообщили в четверг ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"17 октября поздно вечером во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, 19 октября его тело было обнаружено в открытом море. Местная прокуратура официально уведомила российскую сторону о произошедшем трагическом инциденте. Его обстоятельства выясняются", - сообщили в российской дипмиссии.

По словам дипломатов, "генконсульство в координации с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимается вопросами репатриации".

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