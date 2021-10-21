После ДТП с четырьмя погибшими под Владимиром возбудили уголовное дело

ВЛАДИМИР, 21 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием большегруза и автобуса, в результате которого во Владимирской области погибли четыре человека, шесть пассажиров получили травмы. Об этом в четверг сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Владимирской области.

"Следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 87-м километре трассы М7 "Волга" в Судогодском районе, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около 03:30 мск 21 октября водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил столкновение со стоящим на обочине большегрузом Scania. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло четыре человека и шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Одного из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение, трое пациентов получили травмы средней тяжести, двое находятся в реанимации, в том числе, есть пациент в крайне тяжелом состоянии

По предварительным данным водитель микроавтобуса заснул за рулем.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК России, проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие ДТП. Расследование уголовного дела продолжается.