Полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя иномарки, который пытался скрыться после требования остановиться для проверки документов. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками ДПС на 57-м км Каширского шоссе для проверки документов была предпринята попытка остановки автомобиля, водитель которого проигнорировал требования сотрудника полиции об остановке и продолжил движение, после чего было организовано его преследование", - сказала она. Двигаясь по трассе А-105, полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться, но он продолжал движение, создавая угрозу безопасности для остальных водителей и пешеходов. "Инспектором ДПС были произведены предупредительные выстрелы в воздух, а затем по колесам иномарки, которая продолжила движение. Правонарушителя удалось остановить на 14-м км МКАД, он выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции", - добавила начальник пресс-службе подмосковного главка полиции.

В настоящее время личность нарушителя установлена, им оказался 31-летний уроженец одной из республик Средней Азии. В момент происшествия он был пьян. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния"). Теперь ему грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.