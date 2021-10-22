В Приморье обнаружили вторую партию опасных отходов из Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Вторая партия опасных отходов, вывезенных из Амурской области, обнаружена в Приморье. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале регионального правительства.

"Еще одна партия груза с космодрома Восточный обнаружена в поселке Ярославский Хорольского района. На месте уже была глава поселка, сейчас она готовит письмо в полицию для дальнейшего разбирательства. Уже завтра рано утром в поселок приедет министр природных ресурсов Приморского края Константин Андронович и специалисты ведомства", - говорится в сообщении.

Глава Хорольского района Алексей Губайдуллин сообщил, что сейчас на месте складирования мешков выставлена полиция.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Приморье на территорию Надеждинского района доставили для утилизации 100 тонн пестицидов из Амурской области с территории, где находится космодром Восточный. Информация вызвала широкий общественный резонанс. Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении, власти края сообщили, что ведется работа по отмене решения о поставке отходов в регион и признанию недействительным контракта на утилизацию.

Договор на земельный участок в Надеждинском районе, где расположена установка по утилизации опасных отходов, расторгают, так как предприниматель нарушил условия договора. Он передал в субаренду участок третьему лицу и использовал его не по назначению. В течение нескольких дней территория должна быть передана муниципалитету и все имущество вывезено. Каких-либо действий с пестицидами, ввезенными из Приамурья, не производится.