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В Петербурге задержан сотрудник транспортной полиции, подозреваемый в нападении на аптеку

Вместе с сообщником мужчина напал 13 октября на аптеку, расположенную в доме №40 на Новочеркасском проспекте. Угрожая оружием, подозреваемые похитили из кассы выручку в размере 7 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудник органов внутренних дел на транспорте и его подельник были задержаны полицией Петербурга по подозрению в нападении на городскую аптеку, возбуждено уголовное дело. Об этом с пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"По факту разбойного нападения следователями УМВД России по Красногвардейскому району было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"). В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления 21 октября сотрудники регионального Управления уголовного розыска совместно с полицейскими Красногвардейского района задержали двух мужчин 29 и 33 лет. Как выяснилось, более старший мужчина является сотрудником органов внутренних дел на транспорте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что сотрудниками уголовного розыска было установлено, что вечером 13 октября на аптеку, расположенную в доме №40 на Новочеркасском проспекте, было совершено вооруженное нападение. Двое мужчин с пневматическим пистолетом вошли в помещение аптеки, их лица скрывали медицинские маски. Угрожая оружием им удалось похитить из кассы выручку в размере 7 тыс. рублей. После этого налетчики с места преступления скрылись.

Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

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