В результате ДТП в Коми погиб один человек и шесть пострадали

СЫКТЫВКАР, 22 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще шесть получили серьезные травмы в результате столкновения двух автомобилей в Республике Коми. Авария произошла утром 22 октября на трассе Сыктывкар - Ухта в Усть-Вымском районе, сообщили ТАСС в ГИБДД МВД по региону.

"Сегодня в 06:20 мск на 80-м км дороги Сыктывкар - Ухта водитель автомобиля Lada Largus 1991 года рождения ехал в направлении Ухты, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомашиной Toyota Highlander. В результате водитель Lada погиб на месте до приезда скорой помощи, еще шесть человек пострадали", - сообщили в ГИБДД.

У пассажира из Lada, мужчины 1988 года рождения, диагностированы множественные серьезные травмы, переломы, автотравма, он госпитализирован и находится в реанимации. Водитель машины Toyota получил множественные ушибы и переломы правого голеностопного сустава и правой стопы, у четырех его пассажиров - женщин 1972, 1982, 1970 годов рождения - диагностированы черепно-мозговые травмы, сложные переломы. У одной из пассажирок перелом шейки бедра, костей таза, ребер и под подозрением перелом позвоночника.