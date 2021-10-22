В Петербурге женщина пострадала после падения дорожного знака из-за ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Сильный ветер повалил дорожный знак на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге в пятницу, пострадала женщина, сообщили в городском главке МЧС.

"По данным на 16:00, пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга совершили уже около 60 выездов для устранения последствий непогоды. В результате падения дорожного знака на проспекте Стачек пострадала 32-летняя женщина", - говорится в сообщении.

В поселке Солнечное Курортного района города были подтоплены две придомовые парковки. В зоне подтопления оказалось 35 автомобилей, большую часть специалисты эвакуировали в безопасную зону. Эвакуация машин продолжается.

Спасатели также выезжают на закрепление или демонтаж ненадежных металлических конструкций. Поступали заявки и на обрывы проводов и падение деревьев. Очевидцы в соцсетях опубликовали фото, на котором видно, как на одной из дорог в Сестрорецке на машину упало дерево. В пресс-службе городского комитета по благоустройству сообщили, что штормовой ветер повалил более 70 деревьев в городе. Специалисты садово-парковых предприятий продолжают распил и уборку упавших деревьев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Россети Ленэнерго", в Ленобласти имеются точечные отключения электричества, введены дополнительные дежурства. Закрыты для посещения парки музеев-заповедников "Гатчина" и "Парк Монрепо". Ранее сообщалось о затоплении набережной в Выборге.

Шторм начался в Петербурге и Ленинградской области в ночь на пятницу. Согласно прогнозу синоптиков днем ожидается местами сильный дождь и усиление ветра до 15-18 м/с, в прибрежных районах - до 24 м/с. Уровень воды в Неве у Горного университета на 17:00 пятницы достиг 120 см (критической считается отметка в 161 см). Как сообщал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, сильный ветер сохранится в регионе до середины ночи, потом начнет ослабевать.