Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Республике Тыва

ТАСС, 23 октября. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 на территории Республики Тыва. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта - 51.39, долгота - 91.54, магнитуда - 5,6", - говорится в сообщении.

По данным службы, землетрясение произошло в пятницу в 23:03 по Гринвичу (02:03 мск).

По информации службы ГО и ЧС республики, магнитуда землетрясения составила 5,1. "В 06:03 (02:03 мск) 23.10.2021 г произошло сейсмическое событие в Дзун-Хемчикском районе, около 7 км от г. Чадан с магнитудой - 5,1, интенсивность в эпицентре - 6,3 балла", - сообщили в ГО и ЧС.

По данным службы, землетрясение ощутили западные районы Тувы. По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Социально значимые объекты обследуются после землетрясения.

Главное управление МЧС по Хакасии также сообщило, что в регионе ощущались толчки, произошедшие в соседней Туве. "В Хакасии ощущались последствия сейсмособытия, эпицентр которого находился в Республике Тыва <...>. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - сообщили в главке.