КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании правительства Красноярского края, возгорание локализовано на площади 60 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На фотографии, размещенной на сайте главка МЧС, видно, что пожар произошел на одном из верхних этажей здания правительства.

"В 05:30 (01:30 мск) <...> в центральном районе г. Красноярска произошло загорание в административном здании. В 07:20 (03:20 мск) 23.10.2021 г. локализация пожара", - сообщили в МЧС.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что пожар локализован на площади 60 кв. м, погибших и пострадавших нет.

На тушение пожара всего привлечено 92 человека и 31 единица техники.