Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Пожар, произошедший в здании правительства Красноярского края, ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщалось, что информация о пожаре поступила в 05:30 (01:30 мск). Погибших и пострадавших нет.

"В 09:25 (05:25 мск) пожар ликвидирован на площади 60 кв. метров", - сообщили в МЧС.

По данным пресс-службы законодательного собрания края, пожар произошел на четвертом этаже здания, где располагаются кабинеты регионального парламента. Сейчас устанавливаются причины пожара, оценивается ущерб.

На тушение пожара было привлечено 92 человека и 31 единица техники.