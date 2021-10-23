В Амурской области грузовик протаранил поезд

ТАСС, 23 октября. Грузовой поезд в субботу протаранил грузовик на переезде станции Ледяная в Амурской области, водитель автомобиля погиб. Локомотивная бригада госпитализирована, с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"Водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающем сигнале исправно действующего светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб. По предварительной информации, произошел сход локомотива и 14 вагонов поезда", - говорится в сообщении.

Из-за аварии задерживается пассажирский поезд № 8 сообщением Омск - Владивосток. Для ликвидации последствий на ЗабЖД создан оперативный штаб.