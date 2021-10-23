Защита заявила, что по делу о краже из Ил-80 нет доказательств кроме следа ДНК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Следствие по делу жителя Таганрога Жоры Хачунца, обвиняемого в краже оборудования из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80, стоявшего на аэродроме Южный Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК), не располагает другими доказательствами помимо следа ДНК. Об этом в субботу рассказала ТАСС адвокат Ольга Бояркина.

"Мой подзащитный приступил к ознакомлению с материалами дела. Следствие строится на том, что на месте преступления был обнаружен след его ДНК. Экспертизой подтверждено, что это его ДНК, однако других доказательств у следствия нет", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам, с которыми уже ознакомилась защита, Хачунц обвиняется в краже блоков оборудования из самолета. "Следствие попыталось нас ограничить в ознакомлении с материалами, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, - отметила Бояркина. - Настаиваем на том, что моего подзащитного там не было".

Ранее Бояркина сообщала ТАСС, что помимо следа ДНК обвиняемого на месте кражи обнаружен и другой след, принадлежащий одному из сотрудников ТАНТК. Следователи изъяли отпечатки следов обуви с места преступления и обувь Хачунца. Проведенная в ходе следствия экспертиза показала, что следы были оставлены обувью, не принадлежащей обвиняемому.

О краже

В начале декабря прошлого года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. По данным источника в правоохранительных органах региона, неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Южный, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. Позже сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества на сумму более 1 млн рублей. В начале января в рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Жора Хачунц.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.