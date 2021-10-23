На Урале лжемедики под видом вакцинации похитили у пенсионерки 500 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Мошенники под видом медработников, предлагавших вакцинацию от коронавируса, вошли в доверие к пенсионерке в Свердловской области и похитили 500 тыс. рублей. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Одна из незваных гостей сообщила хозяйке жилища, что ей необходимо сделать прививку от коронавируса. Пока "липовый" врач агитировала на кухне, вторая аферистка, которая оставалась на лестничной площадке, воспользовавшись тем, что дверь квартиры была не заперта, незаметно прошла в спальню, <…> заглянула в шкаф, где в кармане халата обнаружила и похитила полмиллиона рублей", - сказал он.

Горелых добавил, что после этого мошенницы ушли, пообещав, что в понедельник к пенсионерке 1938 года рождения приедет прививочная бригада. Вскоре женщина догадалась, что это были злоумышленники, и обратилась в полицию.

"В настоящее время сотрудники полиции ОВД Сысерти проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей лжецелителей, чтобы привлечь их к предусмотренной законодательством уголовной ответственности", - сказал Горелых, добавив, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.