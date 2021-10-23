Житель Ростова-на-Дону подозревается в убийстве шестилетнего внука

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ростове-на-Дону в отношении 59-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве своего шестилетнего внука. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное в отношении малолетнего"). По данным следствия, 22 октября подозреваемый, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему шестилетнему внуку множественные ножевые ранения", - сообщили в ведомстве, добавив, что мальчик умер.

Подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства преступления. Проверка по данному факту также организована прокуратурой. "При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.