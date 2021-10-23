Число погибших после столкновения поезда и грузовика в Приамурье выросло до двух

ТАСС, 23 октября. Помощник машиниста грузового поезда погиб после столкновения состава с грузовиком на переезде станции Ледяная в Амурской области. Таким образом, число погибших достигло двух, сообщила в субботу пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Поезд протаранил грузовой автомобиль в субботу днем, когда водитель попытался переехать пути на запрещающий сигнал светофора. Водитель грузовика погиб на месте, с рельсов сошли локомотив и 14 вагонов.

"Пострадала локомотивная бригада, погиб помощник машиниста. Машинист-инструктор и машинист находятся на лечении в медицинских учреждениях. Водитель [грузового] автомобиля погиб. Угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале РЖД, компания окажет семье погибшего помощника машиниста "всю необходимую поддержку". Находящиеся в медицинских учреждениях машинист и машинист-инструктор при необходимости пройдут реабилитацию, добавили в РЖД.

В ликвидации последствий на железной дороге участвуют восстановительные поезда из Шимановска, Белогорска и Магдагачи. Задерживается пассажирский поезд № 8 сообщением Омск - Владивосток, его пассажиров обеспечили питанием.