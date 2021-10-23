В РПЦ не исключают возможности отзыва церковных наград сотрудников саратовского УФСИН

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Награды Русской православной церкви, врученные ранее сотрудникам саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), могут быть отозваны, если будет доказана причастность награжденных к пыткам заключенных в больнице под Саратовом. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Очень важно, чтобы по результатам расследования все виновные ответили перед законом. Что касается епархиальных наград, врученных нескольким сотрудникам ФСИН, по имеющейся у меня информации из Саратовской митрополии, если будет доказана причастность награжденных к происходившему, награды будут отозваны", - написал Легойда.

Он отметил, что "любой христианин, если он сотрудник ФСИН и столкнулся с ситуацией, подобной той, которая сейчас расследуется в саратовской колонии", то должен остановить беззаконие.

Ранее портал gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После публикации видеоматериалов директор ФСИН Александр Калашников 6 октября уволил четверых сотрудников управления ФСИН по Саратовской области. Возбуждено несколько уголовных дел.

Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы. Он отмечал, что "они стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств".