Москвичей призвали быть более аккуратными из-за сильного ветра

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали быть более осторожными и не укрываться под деревьями из-за ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС по Москве также распространило экстренное предупреждение об усилении ветра.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 18:00 23 октября по Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 13-18 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.