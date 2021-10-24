СМИ: взрыв газа в Шэньяне повредил около 100 зданий

ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Взрыв газа, прогремевший 21 октября в одном из ресторанов города Шэньян на северо-востоке КНР, оказался настолько мощным, что повредил около 100 расположенных поблизости зданий. Об этом сообщила в воскресенье китайская газета Global Times.

Как уточняется в материале, опубликованном на странице издания в Twitter, местные власти до сих пор не установили точную причину ЧП, унесшего жизни четырех человек. Среди наиболее вероятных версий - неисправность газопровода и проблема с хранением сжиженного природного газа. Согласно подсчетам, взрыв причинил ущерб более чем 1,8 тыс. семей, а также владельцам примерно 100 магазинов.

В четверг администрация района Хэпин (центральная часть Шэньяна) проинформировала о погибших и нескольких десятках пострадавших в результате взрыва. Для ликвидации его последствий правительство мобилизовало более 1 тыс. спасателей, сотрудников правоохранительных органов, медиков, представителей прочих компетентных ведомств, ответственных за проведение операций при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщило ранее ТАСС генконсульство РФ в Шэньяне, российских граждан среди погибших и раненых не было.