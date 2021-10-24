В Красноярске за сутки пропали две девочки-подростка

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Полиция ищет двух девушек, пропавших в Красноярске, одна из них ехала на такси домой после посещения кинотеатра. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

"Поступило сообщение от жителя Ленинского района краевого центра о том, что его 16-летняя падчерица 23 октября около 21:00 сообщила, что вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и направляется домой, после чего ее телефон стал недоступен и до сих пор ее местонахождение неизвестно", - сообщили в главке МВД.

Во втором случае 13-летняя школьница в субботу вышла из дома в Ленинском районе краевого центра и не вернулась.

По данным полиции, оба случая пропажи не связаны друг с другом.

Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Ориентировки на девушек разосланы всем нарядам полиции. Помощь оказывают волонтеры.