В Ставропольском крае загорелось здание на птицефабрике

СТАВРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание загорелось в воскресенье на площади 500 кв. м на территории птицефабрики в городе Михайловске на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 07:55 мск <...> поступила информация о том, что в Шпаковском муниципальном округе в городе Михайловске произошел пожар на территории птицефабрики. Горит неэксплуатируемое здание, площадь пожара - 500 кв. м, погибших и пострадавших нет, угрозы распространения нет", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен первый ранг, возгорание локализовано в 08:25 мск на площади 500 кв. м. К тушению пожара привлечены 18 человек и семь единиц техники.