Один человек погиб после ДТП с автобусом на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Один человек погиб после аварии с участием рейсового автобуса на Ставрополье в воскресенье. Трое, в том числе ребенок, госпитализированы, еще шесть пострадавших направлены на амбулаторное лечение, сообщили журналистам в краевом управлении ГИБДД.

"Около 03:30 мск на 258-м км федеральной автодороги "Кавказ", проходящей по территории Кочубеевского муниципального округа, произошло столкновение автобуса и грузовика. <…> В автоаварии погиб водитель автобуса, три пассажира с травмами доставлены (из них один ребенок) в ЦГБ города Невинномысска. Еще шесть пассажиров после осмотра медиками и оказания разовой медицинской помощи отпущены [на амбулаторное лечение]", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель автобуса Mercedes не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика "Камаз". В результате столкновения автобус съехал в кювет. В салоне автобуса, который двигался по маршруту Москва - Тбилиси, в момент ДТП находились десять пассажиров и два водителя. Пассажиры направлены по маршруту следования запасным автобусом. Обстоятельства автоаварии и степень ответственности обоих водителей устанавливаются. Начата прокурорская проверка.