Ошибка пилотирования могла привести к крушению высокоплана в Подмосковье

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ошибка пилота рассматривается в качестве предварительной версии крушения высокоплана в Подмосковье, в результате чего погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Предварительно рассматривается версия ошибки пилотирования. Также не исключается версия технической неисправности", - сказал собеседник агентства. По данным источника агентства, летательный аппарат упал в поле. Он почти полностью сгорел после падения, целым остался лишь хвост высокоплана.

По данным МЧС, около 15:00 мск около деревни Ватулино на территории аэроклуба "Аэроклассика" произошло падение высокоплана "Аэропракт A-22" с последующим возгоранием на площади 5 кв. м. Разрушений на земле нет. На борту находились два человека. Как уточнил источник ТАСС, они погибли.

"Аэропракт А-22 ("Летучая лисица") - двухместный сверхлегкий летательный аппарат, оснащенный двигателем.