Рязанские власти направили юристов и омбудсмена в Лесное, где на заводе погибли 17 человек

ТАСС, 24 октября. Омбудсмен по правам человека, юристы, а также специалисты управления соцзащиты направлены в поселок Лесное для помощи пострадавшим, где 22 октября в цехе завода ООО "Разряд" в Рязанской области произошел взрыв. В результате погибли 17 человек. Об этом в воскресенье сообщил в своем аккаунте во " ВКонтакте " глава региона Николай Любимов.

Что известно о пожаре на заводе по производству взрывчатки под Рязанью

"Сейчас поручаю сотрудникам министерства соцзащиты, управления ЗАГС, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, а также нашим юристам выехать в Лесной. Прошу также организовать выезд и работу нотариусов непосредственно на месте. Нужно помочь людям, рассказать об их правах, проконсультировать, оперативно оформить документы", - сообщил Любимов.

Пожар в цехе завода ООО "Разряд" в поселке Лесное Шиловского района произошел утром 22 октября. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. В результате погибли 17 человек, возбуждено уголовное дело. Семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. 25 октября на всей территории региона объявлен траур.