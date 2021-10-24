Трое погибли в ДТП в Башкирии

УФА, 24 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и "Камаз" столкнулись в Туймазинском районе Башкирии, три человека погибли и еще двое пострадали. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГИБДД республики.

"В Туймазинском районе зарегистрировано ДТП с погибшими. Авария произошла на 1340-м км автодороги М-5 "Урал". По имеющейся информации, столкнулись ВАЗ-2112 и "Камаз". В результате в легковом автомобиле трое погибли и двое пострадали", - говорится в сообщении.

Подробности аварии уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.