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Пострадавшую в ДТП с автобусом в Калмыкии транспортируют в больницу Элисты

Состояние второго госпитализированного не вызывает у медиков опасений

ТАСС, 24 октября. Пассажирку автобуса, пострадавшую при столкновении "Неоплана" с грузовым автомобилем "Камаз" в Калмыкии и находящуюся в крайне тяжелом состоянии, транспортируют из Яшкульской районной больницы в Центральную республиканскую больницу Элисты, сообщил ТАСС главный врач ЦРБ Николай Ишкеев.

24 октября примерно в 1:30 мск на 264-м км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". Погибли шесть человек, включая ребенка, еще восемь пострадали, из них двоих госпитализировали. Состояние одной из пострадавших в ДТП, доставленной в Яшкульскую ЦРБ, врачи оценивали как крайне тяжелое. "Принято решение о транспортировке пациентки в республиканскую больницу, готовимся к этому. Пострадавшую доставят в Элисту реанимобилем", - сказал он.

Ранее руководитель пресс-службы главы Дагестана сообщал, что при улучшении состояния здоровья пациентки будет решаться вопрос о ее эвакуации санитарной авиацией в Махачкалу. Состояние второго госпитализированного, находящегося в республиканской больнице, не вызывает у медиков опасений. Минздрав республики направил в Элисту бригаду специалистов Дагестанского центра медицины катастроф для его эвакуации в Дагестан.

По факту ДТП возбудили два уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц" и по ч. 5 ст. 264 "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц".

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