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Движение поездов восстановили на МЦК

Поезда останавливаются на всех станциях

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Поезда на МЦК останавливаются на всех станциях и курсируют в соответствии с графиком. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение на МЦК осуществляется в соответствии с графиком. Поезда останавливаются на всех станциях кольца", - отметили в департаменте.

Ранее сообщалось об отсутствии движения поездов на МЦК по направлению против часовой стрелки из-за человека на пути. После движение восстановили, однако составы временно проезжали станции "Локомотив", "Бульвар Рокоссовского" и "Белокаменная" без остановки.

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