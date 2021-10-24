Пострадавшего в ДТП с автобусом в Калмыкии транспортируют в Дагестан

ТАСС, 24 октября. Пассажира автобуса, пострадавшего при столкновении "Неоплана" с грузовым автомобилем "Камаз" в Калмыкии и госпитализированного в республиканскую больницу, транспортируют в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

"Специалисты Дагестанского центра медицины катастроф выехали в Элисту для консультации и транспортировки пострадавшего жителя Республики Дагестан. Его состояние врачи оценивают средней степени тяжести, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Сегодня его должны госпитализировать в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, медики также оценят возможность последующей эвакуации бортом медицинского вертолета в Дагестан второй госпитализированной пострадавшей женщины, получившей тяжелые травмы, в случае если ее состояние позволит, уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее состояние второй пострадавшей в ДТП женщины, доставленной в Яшкульскую ЦРБ, врачи оценивали как крайне тяжелое. Пациентку планируют доставить реанимобилем в республиканскую больницу Элисты.

По факту ДТП возбудили два уголовных дела: по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц" и по ч. 5 ст. 264 "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц".