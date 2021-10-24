Полиция в Свердловской области проводит проверку по заявлению об избиении двух школьников

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Полицейские в городе Сухой Лог (Свердловская область) устанавливают обстоятельства произошедшего в сентябре избиения подростками двух несовершеннолетних. Информацию об этом подтвердил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Видеозапись инцидента опубликовали в интернете накануне.

"История, о которой идет речь, действительно, произошла еще в сентябре текущего года, однако в интернет ее выложили только вчера. Родители одного из несовершеннолетних написали заявление в органы внутренних дел Сухого Лога, оно в установленном порядке зарегистрировано. Инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД уже установили всех участников конфликта. Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение и меры профилактического характера", - сказал Горелых.

По его словам, процессуальное решение будет зависеть от степени тяжести травм, полученных участниками инцидента.