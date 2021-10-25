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В Приангарье полицейские спасли четырех детей, которых заперли одних на несколько дней

Сотрудники полиции проникли в квартиру на третьем этаже дома, расположенного в поселке Осиновка, с помощью лестницы пожарной машины. Спасенных мальчиков они передали медикам для осмотра

ИРКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Полицейские в Иркутской области спасли четырех детей в возрасте от года до 10 лет, запертых в квартире на несколько дней без присмотра взрослых. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Вчера днем в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жительницы поселка Осиновка о том, что детям, находившимся в одной из квартир многоэтажки, требуется помощь. Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через нее пояснили, что несколько дней назад их мама ушла, и с тех пор они находятся одни. По выдвижной лестнице пожарной машины полицейские добрались до окна квартиры, расположенной на третьем этаже, и вынесли четырех мальчиков в возрасте от года до 10 лет", - говорится в сообщении.

Женщина, которая обратилась в полицию, рассказала, что видела, как дети спускали из окна веревку, а одна из местных жительниц таким образом передавала им продукты питания.

Детей передали медикам для осмотра. Полицейские разыскивают их законных представителей, выясняют причины, по которым дети остались без присмотра взрослых. Установлена личность матери. Она неоднократно привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних и находится на соответствующем учете. Прокуратура по факту инцидента проводит проверку.

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РоссияИркутская область
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