В Москве арестовали обвиняемых в попытке хищения денег у осужденной за шпионаж Цуркан

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга и приезжего с Украины по обвинению в попытке хищения денег со счета бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной за шпионаж в пользу Молдавии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 31-летнему жителю Санкт-Петербурга Александру Помелову и 42-летнему приезжему из Украины Николаю Миколенко. Оба отправлены в СИЗО на два месяца", - сообщили агентству. Они обвиняются по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, обвиняемые пытались снять деньги со счетов Цуркан по фиктивной доверенности.

Как рассказал ТАСС адвокат Помелова Сергей Сенько, его подзащитный признал вину в инкриминируемом преступлении. "Помелов признал вину, но я считаю, что он сделал это исключительно в силу своей юридической неграмотности. Мой подзащитный искал работу и нашел: его заданием было прийти в банк для того, чтобы перевести деньги. Он не знал о преступных намерениях организатора преступления, его использовали втемную", - сказал защитник. По словам Сенько, он подаст жалобу на арест Помелова.

Ранее Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже в пользу Молдавии и назначил ей наказание в виде 15 лет колонии, позже это решение утвердил Первый апелляционный суд. Как следует из текста обвинения, она передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.