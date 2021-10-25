Пожар на складе в ХМАО полностью ликвидировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в городе Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 1,8 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

"В 10:57 (08:57 мск) пожар полностью ликвидирован на площади 1,8 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 42 человека и 11 единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что спасатели тушат пожар на складе в промзоне Нягани на площади 1 тыс. кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В 01:37 (23:37 мск) ликвидировано открытое горение на площади 1,8 тыс. кв. метров.